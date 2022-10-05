شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يشيد بلاعبى سموحة أمام المصرى وصفقة أحمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، بما قدمه لاعبو سموحة خلال مباراة المصرى الودية التى انتهت بالتعادل 1 /1 ضمن المعسكر المغلق الذى يخوضه الفريق السكندري استعدادا للموسم الجديد.

وقال طارق العشرى فى تصريحات خاصة إن اللاعبين فى تطور مستمر، ونسعى إلى الوصول إلى توليفة من اللاعبين الجدد والقدامى وبعض الناشئين ،قبل انطلاق الدورى المصرى.

وتابع طارق العشرى أن صفقة أحمد مصطفى مهمة جدا للفريق فى هذا الموسم لما يتمتع به اللاعب، وظهر اليوم بشكل مميز أمام المصرى فى المباراة الودية.

وتعادل فريق سموحة مع فريق المصرى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، ضمن المعسكر المغلق الذى يخوضه الفريق السكندري استعدادا للموسم الجديد.

تقدم مروان حمدى المنتقل من سموحة للمصرى، للفريق البورسعيدى أولا وتعادل أحمد مصطفى القادم من الإسماعيلى، لسموحة فى الشوط الثانى، لتنتهى المباراة بهدف لمثله.

وتتبقى لسموحة 3 مواجهات أمام كل من: البنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر الجارى.