رئيس النجوم لمصراوي: عمرو السيسي لم ينتقل للزمالك.. والصفقة لن تتم إلا بموافقتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، بشأن انتقال عمرو السيسي لاعب فريق طلائع الجيش ولاعب النجوم السابق لصفوف الزمالك.

وقال الطويلة في تصريحات خاص لـ "الخليج 365" اليوم الثلاثاء: "الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن انتقال عمرو السيسي لصفوف الزمالك بشكل رسمي غير صحيحة، نادي طلائع الجيش لن يبيع خدمات اللاعب سوى بعد موافقة النجوم رسميًا على الانتقال، حيث يتملك النجوم 50% من حقوق بيع اللاعب، تبعًا للعقد الموقع بين النادي ونظيره طلائع الجيش."

وأضاف الطويلة: "العقد المبرم بين النجوم وطلائع الجيش يقضي بإرسال أي عرض يتلقاه اللاعب بشكل رسمي إلى النجوم، الذي يمتلك بدوره الحق في تقديم عرض أكبر إلى طلائع الجيش لبيع اللاعب إلى ناد آخر".

وأتم رئيس النجوم تصريحاته قائلًا: "أثق في احترافية إدارة طلائع الجيش، وفي احترامها للعقود الموقعة بين الطرفين، وهو ما عهدناه دائمًا خلال تعاملاتنا معه".