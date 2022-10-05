رابطة الأندية تكشف عن موعد نهاية الدوري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية عن موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز، مشيرًا أن الرابطة تحاول عدم إيقاف الدوري أثناء كأس العالم.

وقال شريف صالح في تصريحات عبر قناة "المحور": "قرعة الدوري الممتاز ستقام يوم 9 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى، والدوري يبدأ 18 أكتوبر ونهايته شهر 6 العام القادم"

وأضاف صالح: "تم الاتفاق مع كل الأندية على حقوق البث، وخلال أيام سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل".

وأكمل صالح: "نحاول عدم إيقاف الدوري أثناء كأس العالم، وعلى الأندية مراعاة ذلك فهل لاعب واحد إذا انضم لمنتخب بلاده سيؤثر على الفريق ككل".

واختتم شريف صالح تصريحاته قائلًا: "نتواصل مع الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير قبل بداية الدوري ولم يحسم حتى الآن ملف لعب الأهلي مبارياته في الإسماعيلية".