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توتنهام يفشل في استغلال هدية مارسيليا ويتعادل أمام فرانكفورت

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعادل فريق توتنهام الإنجليزي سلبيًا خلال المباراة التي جمعته بنظيره فرانكفورت آينتراخت الألماني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع توتنهام رصيده بهذا التعادل للنقطة 4 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، كما رفع فرانكفورت آينتراخت رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وفشل توتنهام في استغلال تعثر سبورتنج لشبونة المتصدر برصيد 6 نقاط، بعدما هُزم في وقت سابق من اليوم برباعية مقابل هدف أمام نظيره الفرنسي أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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