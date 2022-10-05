توتنهام يفشل في استغلال هدية مارسيليا ويتعادل أمام فرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعادل فريق توتنهام الإنجليزي سلبيًا خلال المباراة التي جمعته بنظيره فرانكفورت آينتراخت الألماني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع توتنهام رصيده بهذا التعادل للنقطة 4 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، كما رفع فرانكفورت آينتراخت رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث بفارق الأهداف.

وفشل توتنهام في استغلال تعثر سبورتنج لشبونة المتصدر برصيد 6 نقاط، بعدما هُزم في وقت سابق من اليوم برباعية مقابل هدف أمام نظيره الفرنسي أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الجولة ذاتها.