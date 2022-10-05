مارسيليا يفوز على سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ( د ب أ)

حقق فريق مارسيليا الفرنسي أول انتصار له في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه على ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي 4 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وتقدم سبورتينج لشبونة بهدف سجله فرانسيسكو ترينكاو في الدقيقة الأولى من اللقاء، قبل أن يسجل مارسيليا أربعة أهداف عن طريق أليكسيس سانشيز وأمير حارث وليوناردو باليردي وشانسيل مبيمبا في الدقائق 13 و16 و28 و84.

وشهدت المباراة طرد أنطونيو أدان لاعب لشبونة في الدقيقة 23.

وحصد مارسيليا أول ثلاث نقاط له في البطولة وظل في المركز الرابع، فيما توقف رصيد لشبونة عند ست نقاط في صدارة الترتيب.