بثنائية أمام أتليتكو مدريد.. كلوب بروج يحافظ على العلامة الكاملة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ):

واصل كلوب بروج البلجيكي مسيرته المثالية في دوري أبطال أوروبا وتغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وعلى ملعب يان برايدال، تقدم المهاجم الغاني كمال سواه بهدف لكلوب بروج في الدقيقة 32 ثم أضاف الإسباني فيران جوتجلا الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ويتصدر كلوب بروج ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ويمتلك ليفركوزن وبورتو وأتلتيكو ثلاث نقاط لكل منهم بعد أن فاز كل منهم مرة واحدة وخسر مرتين.