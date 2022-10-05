بايرن يحقق رقم قياسي.. وميلنر يصل لـ300 مباراة في أبرز أرقام الجولة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى اليوم الأول من الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، باكتساح كبير لبايرن ميونيخ، وعلى نهجه نابولي، فيما خسر برشلونة في مباراته أمام نابولي.

وشهد اليوم الثلاثاء العديد من الأرقام والظواهر لعل أبرزها أن نابولي أصبح أول فريق إيطالي يسجل 11 أهداف أو أكثر خلال أول 3 مباريات في دور المجموعات، كما أن نابولي لأول مرة في تاريخه يسجل 6 أهداف خارج ملعبه.

واستقبل أياكس 6 أهداف في مباراة بدوري الابطال للمرة الأولى في تاريخه، وكانت أكبر نتيجة سابقة أمام بايرن ميونيخ في 22 أكتوبر 1980 بخمسة أهداف.

وفي مباراة ليفربول وصل جيمس ميلنر إلى المباراة رقم 300 في مسيرته مع ليفربول و رقم 825 في مسيرته كاملة.

وبعد تعادل توتنهام وفرانكفورت أصبح أرقام أنتونيو كونتي في دوري أبطال أوروبا أنه شارك في 39 مباراة، حقق 13 فوز ، وتعادل في 14، وخسر 12.

محمد قدوس لاعب أياكس سجل في كل مباراة لعبها هذا الموسم في دوري الابطال 3 مباريات سجل خلالها 3 أهداف.

منذ بداية موسم 2016-2017 ، سجل أرنولد ستة أهداف مباشرة من ركلات حرة في جميع المسابقات، أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في هذه الفترة.

بايرن ميونيخ لم يخسر مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2017، حيث وصل إلى 31 مباراة دون هزيمة، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة، والرقم السابق لريال مدريد 30 مباراة.