بهدفه في رينجرز.. صلاح يقترب من تحطيم أرقام أسطورتي تشيلسي وسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - استعاد محمد صلاح حاسته التهديفية، وسجل هدف لفريقه ليفربول، في شباك جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، في المباراة التي حسمها الريدز بهدفين دون رد، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح صلاح على بعد هدف واحد من معادلة أهداف كل من الفيل الإيفواري ديدييه دروجبا نجم السابق، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق، واللذان سجلا 36 هدفًا بدوري الأبطال.

وكان صلاح قد نجح في الوصول إلى صناعة الهدف رقم 50 له مع ليفربول، خلال المباراة التي جمعت الريدز ببرايتون، بالدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ونجح صلاح هذا الموسم، في تسجيل هدفين خلال 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمثلهما بالدوري الإنجليزي، إلى جانب صناعة 3 أهداف أخرى لزملاءه خلال 7 مباريات، على الرغم من البداية السيئة لأولاد المدرب يورجن كلوب هذا الموسم.

ويسعى صلاح هذا الموسم، لأن يصبح الهداف التاريخي لليفربول، بالبريميرليج، حيث يفصله عن تحقيق هذا الرقم 8 أهداف، إذ يستاوى الفرعون المصري حاليًا مع أسطورة ريدز، ستيفن جيرارد، برصيد 120 هدف بقميص ليفربول بالبريميرليج، ويحتل فاولر صدارة الهدافين برصيد 128 هدف.

الجدير بالذكر، أن قائد المنتخب الوطني، نجح في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي في 3 مواسم، إضافة إلى تحقيقه لقب أفضل صانع ألعاب الموسم الماضي أيضًا الذي حصل فيه على جائزتي الهداف وأفضل صانع ألعاب، بالإضافة إلى تحقيقه لقب أفضل لاعب في الدوري من رابطة المحترفين، وذلك للمرة الثانية له، بعد حصوله على نفس الجائزة بموسمه الأول بقميص الريدز.