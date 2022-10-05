دوري أبطال أوروبا.. - إنتر يربك حسابات برشلونة ونابولي يكتسح أياكس وليفربول يحقق فوزاً مستحقاً  

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا على ضيفه برشلونة الذي دخل مرحلة حسابات بحثا عن التأهل في دوري أبطال أوروبا، ونابولي الإيطالي يكتسح أياكس الهولندي، وأتليتكو مدريد الإسباني يسقط أمام كلوب بروج البلجيكي، في حين حقق ليفربول انتصار مستحق.

وفي مباريات الثلاثاء بالمرحلة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أحرز التركي شالان أوغلو هدفا مع نهاية الشوط الأول، قاد به إنتر ميلان للفوز على برشلونة، في قمة مباريات المجموعة الثالثة.

ولم يستطع برشلونة إدراك التعادل رغم محاولاته المتكررة، في ظل غياب لافت لمهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي الذي كان بعيدا عن مستواه المعهود مع النادي الكتالوني.

ويتصدر المجموعة بايرن ميونيخ بالعلامة الكاملة، يليه إنتر ميلان بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وستكون مواجهة الفريقين في المرحلة المقبلة بملعب كامب نو حاسمة في حسابات التأهل للدور المقبل، وسيعني أي تعثر لبرشلونة ابتعاده بشكل كبير عن سباق التأهل، في ما سيكون إنتر أمام حتمية الفوز إن أراد حسم تأهله بشكل شبه رسمي.

وفي المجموعة الأولى، حافظ نابولي الإيطالي على العلامة الكاملة بعدما قلب تأخره أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي إلى فوز عريض 6-1، وأنعش ليفربول آماله في التأهل بفوزه على ضيفه غلاسكو رينجرز 2- صفر.

ويتصدر نابولي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، مقابل 6 نقاط لليفربول في المركز الثاني من انتصارين وهزيمة واحدة، ويحل أياكس في المركز الثالث بـ3 نقاط من انتصار وحيد وهزيمتين، ويتذيل رينجرز الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثالثة على التوالي.

وفي المجموعة الرابعة، حقق مارسيليا الفرنسي أول انتصار له في دوري الأبطال عقب فوزه على ضيفه سبورتينغ لشبونة، وتعادل آينتراخت فرانكفورت الألماني مع توتنهام الإنجليزي سلبيا.

وتوقف رصيد لشبونة عند 6 نقاط في صدارة الترتيب، متقدما بفارق نقطتين عن توتنهام وفرانكفورت، وحصد مارسيليا أول 3 نقاط له في البطولة وظل في المركز الرابع.

وفي المجموعة الثالثة، واصل كلوب بروج البلجيكي مسيرته المثالية، وتغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-صفر، وتغلب بورتو البرتغالي على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 2-صفر.

ويتصدر كلوب بروج ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ويمتلك ليفركوزن وبورتو وأتلتيكو 3 نقاط لكل منهم، بعد أن فاز كل منهم مرة واحدة وخسر مرتين.



(وكالات)