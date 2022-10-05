شكرا لقرائتكم خبر عن من الصادق؟.. إنزاجي يرد على تشافي ويكشف عن صحة الهدف الملغي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن صحة هدف فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023.

إنزاجي يرد على حديث تشافي

وفي سياق ذلك فقد رد سيمون إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي على حديث تشافي الأخير وأنه تلقى الظلم في إيطاليا لصالح الإنتر.



إنزاجي يرد على حديث تشافي الأخير

وفي سؤال إن كان حديث تشافي صحيح عن التحكيم أوضح إنزاجي: "تشافي شخص ومدرب رائع لكن تم إلغاء الهدف نتيجة لمسة يد واضحة على اللاعب".

وواصل إنزاجي حديثه: "لم نفز منذ فترة طويلة، قدمنا مباراة مميزة، حققنا نتيجة ايجابية أمام فريق قوي للغاية".

وأضاف عن استعدادات فريقه للمباراة: الأهم أنه كان هنالك تضحية من اللاعبين، هذه المباراة كانت مهمة، الوقت سيقول ذلك، لدينا الرغبة، علينا مواصلة العمل

نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وفاز نادي إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأمس على ملعب سان سيرو في إيطاليا، رغم إحراز الكتالوني هدف واحتسابه ملغي نتيجة وجود لمسة يد.