شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يعبر عن حزنه من الخسارة أمام إنتر ميلان: الفوز ذهب لمن لا يستحق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على الخسارة التي تلقاها الفريق مساء اليوم الثلاثاء والموافق 3 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

واستضاف نادي برشلونة نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وفشل النادي الإسباني في تحقيق الهزيمة عليه حيث خرج مهزوم من البلد التي سافر إليها.

نتيجة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وخسر برشلونة بهدف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب السان سيرو في إيطاليا بهدف أحرزه اللاعب تشالهو أوجلو في الدقيقة الثانية من الوقت البدل من ضائع.

تعليق جارسيا على خسارة برشلونة من إنتر ميلان

ووفقًا لما قاله إيريك جارسيا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن الخسارة التي تلقاها الفريق: "من المؤسف الخروج بنتيجة مخيبة، الخسارة مؤلمة للغاية، عند النظر إلى النتيجة تشعر بالأسف من فريق كان يهاجم فقط وفريق لم يخرج من الوراء للدفاع".