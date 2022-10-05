الامارات | سباق القوارب الشراعية 43 قدماً في دبي السبت المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وذلك ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2022-2023.

ومن المقرر أن تشهد روزنامة الموسم الحالي 2022-2023 تنظيم سباقين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، السباق الأول يوم السبت المقبل، فيما ينتظر أن يقام السباق الثاني يوم السبت الموافق الـ19 من شهر نوفمبر المقبل.