الامارات | عزة بنت سليمان تشارك في اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع الجمعية العمومية الـ41 للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي استضافتها بنوم بنه عاصمة كمبوديا، أمس، بحضور ومتابعة 44 لجنة أولمبية آسيوية، ومثّل اللجنة في الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، المهندسة عزة بنت سليمان.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية توقيع اتفاقية استضافة مدينة تروجينا في منطقة نيوم بالسعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029، كما استعرضت اللجان المنظمة للدورات الآسيوية الأربع المقبلة في هانغتشو 2023، وآيتشي – ناغويا 2026، والدوحة 2030 والرياض 2034، تقارير عن آخر استعداداتها للاستضافة، فضلاً عن تقرير لكل من دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في تايلاند 2023، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في الرياض عام 2025.