الامارات | تجهيز 8 ملاعب لاستضافة بطولة العالم للبادل تنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس اجتماعها الأول، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، التي تستضيفها دبي من 31 أكتوبر الجاري وإلى الخامس من نوفمبر المقبل، على ملعب سوق دبي الحرة للتنس، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المنظمة، وهم: إسماعيل الهاشمي، خليفة خوري، ناصر آل رحمة، حسن المزروعي، مدير البطولة، عيسى المرزوقي، عبدالكريم العارف، عواطف السويدي.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس، إن الاجتماع استعرض الجدول الزمني لبرنامج التحضيرات لاستكمال إنجاز قرية البطولة والمركز الإعلامي ومناطق الجماهير، ومختلف الخدمات المقدمة للضيوف، إلى جانب الاطلاع على مخطط تنفيذ الملاعب، الذي يتضمن تجهيز ثمانية ملاعب، من بينها الملعب الرئيس، وملاعب فرعية أخرى بمعايير عالمية لاحتضان جانب من المباريات وتدريبات اللاعبين.

وأضاف البيان أن اللجنة المنظمة اطلعت على الترتيبات التي تم الانتهاء منها حتى الآن، وإقرار أفضل السبل لإنجاح البطولة، وتقديم أفضل الخدمات للمشاركين.

واطمأنت اللجنة على الاستعدادات الجارية لاختيار الفندق الرسمي لإقامة الوفود والترتيبات اللوجستية وحفل العشاء الرسمي، وتوزيع مهام فرق العمل من الاستقبال في المطار إلى فنادق الإقامة.

وكشف البيان عن أن أعضاء اللجنة قدموا العديد من المقترحات التي ستتم دراستها ومناقشتها في الاجتماعات المقبلة، بما يضمن استضافة مميزة للحدث العالمي، سواء من حيث المستوى الفني أو التنظيمي أو الحضور الجماهيري.

وأكد نائب رئيس اللجنة المنظمة، إسماعيل الهاشمي، أن التحضيرات تسير بشكل مميز من أجل احتضان أول بطولة للعالم في دبي. وقال في تصريح صحافي: «نتطلع لتنظيم حدث استثنائي، وفي مستوى السمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، ونتمنى أن تكون نسخة دبي من أفضل البطولات في تاريخ كأس العالم للبادل تنس».

وأضاف الهاشمي: «ندرك تماماً أن الحضور الجماهيري أحد العوامل الرئيسة لتحقيق النجاح في أي حدث رياضي، ولذلك سنحرص على توفير أجواء مثالية وترفيهية مميزة لعشاق هذه اللعبة في قرية الجماهير». وتقام منافسات البطولة على مدار ستة أيام، ضمن فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، ويشارك فيها 16 منتخباً وطنياً ضمن كل فئة.