الامارات | «تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للدورة السادسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فتح باب التسجيل في دورته السادسة التي ستقام خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر المقبل، وتتضمن المبادرة برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجانية التي تقام في مواقع عدة في المدينة، وذلك بهدف تشجيع سكان دبي وزوارها على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، والالتزام بأسلوب حياة أكثر صحة، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وتضم الدورة الحالية جدولاً متنوعاً وشاملاً من الفعاليات الرياضية، ويشمل العديد من الأنشطة وحصص اللياقة ضمن قريتين للياقة البدنية، و15 مركزاً للياقة البدنية، تتوزع على المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، إضافة إلى العديد من الفعاليات وحصص اللياقة المجانية، فيما يعود «تحدي دبي للجري» برعاية شركة «ماي دبي»، و«تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، المقررة إقامتهما على شارع الشيخ زايد.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «ستشهد الدورة مجموعة من فعاليات اللياقة البدنية، التي تهدف إلى تشجيع المشاركين على الاستفادة من مرافق اللياقة المتاحة في جميع أنحاء المدينة، وكذلك التشجيع على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يوميّاً، ولمدة 30 يوماً».

بدوره، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «لقد تطور تحدي دبي للياقة منذ إطلاقه ليصبح حدثاً رياضياً عالمياً، حيث شهدت الدورة الخامسة مشاركة أكثر من 1.65 مليون شخص من سكان وزوار دبي، بما في ذلك مشاركة 33 ألف دراج في تحدي دبي للدراجات الهوائية، و146 ألف عداء في تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد، وأنا على ثقة تامة بأن دورة هذا العام ستحقق نجاحاً مبهراً».