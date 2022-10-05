الامارات | لاعب فريق الإمارات للأشبال يسجل هدفاً بعد 3 ثوانٍ فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل لاعب فريق نادي الإمارات للأشبال مايد محمد البلوشي، هدفاً سريعاً خارقاً في ملاعب الكرة الإماراتية، وذلك بعد مرور ثلاث ثوانٍ من انطلاق المباراة التي فاز بها فريقه الإمارات على عجمان بنتيجة 9-2 ضمن منافسات دوري الأشبال لأعمار تحت 13 سنة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي فيديو يوضح أسلوب تسديد الكرة من منتصف الملعب بشكل مباشر الى المرمى، وتمكنه من هز الشباك بشكل مباغت لحارس المرمى.

ويعتبر اللاعب مايد من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل واعد في الكرة الإماراتية؛ لما يتمتع به من مستقبل واعد.