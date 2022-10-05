الامارات | هجن حمدان بن محمد تتصدر منافسات اللقايا في تمهيدي المرموم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت هجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات في انطلاقة تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم التي أقيمت بميدان المرموم على مدار 14 شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات.

وقاد المضمر عبيد محمد بالضبيعة «نجود» المملوكة لهجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الصدارة في الشوط الأول بزمن قدره 6:13:4 دقائق، بينما واصل المضمر مختار أحمد عبدالملك مشوار تألقه مع شعار هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد، إذ قاد «ما يخاف» إلى صدارة اللقايا الجعدان المحليات، وذلك في توقيت بلغ 6:12:0 دقائق.

وتألقت «أفراح» بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الشوط الثالث للقايا البكار المهجنات، وفازت بالمركز الأول بقيادة المضمر طارش مبارك بالقوبع، مسجلة زمناً قدره 6:21:5 دقائق، وأبدع «مياس» لهجن سيح السلم في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات تحت قيادة المضمر سعيد سالم الجنيبي، إذ حقق أفضل زمن في جميع الأشواط بوصوله لخط النهاية بتوقيت بلغ 6:10:3 دقائق.

من جهة أخرى، تألقت هجن العاصفة في منافسات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة خمسة كيلومترات، في ختام الجولة الثالثة من تمهيدي المرموم.

وتألق شعار الشيخ محمد بن بطي آل حامد، من خلال أول التحديات لليذاع البكار المحليات، حيث قدم المضمر مختار أحمد عبدالملك «فرق» بزمن قدره 7:47:8 دقائق، وجدد الشعار ذاته تألقه من خلال ثاني الأشواط، إذ أنهى «أدهم» ملك هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد، رحلة تحدي اليذاع الجعدان المحليات بقيادة مختار أحمد عبدالملك في توقيت بلغ 7:55:0 دقائق. vوكان التألق من نصيب «الشاهينية» لهجن العاصفة والتي قادها غياث الهلالي لصدارة اليذاع البكار المهجنات في ثالث الأشواط بزمن بلغ 8:00:3 دقائق، بينما أهدى «مجد» المركز الأول لشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات، إذ تمكن من حسم المعركة بقيادة المضمر عبيد محمد بالضبيعة في زمن قدره 8:01:0 دقائق.