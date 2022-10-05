الامارات | منتخب الإمارات يشترط مشاركة ميسي في ودية الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام أرجنتينية عن أن اتحاد كرة القدم الإماراتي اشترط مشاركة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني مع نظيره الأرجنتيني في 16 نوفمبر المقبل بأبوظبي، لافتة إلى أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سيطلب إقامة المباراة في الدوحة.

وأوضحت صحيفة «تي واي سي سبورتس» أن مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، طلب من الاتحاد المحلي لكرة القدم أن يتم نقل المباراة إلى الدوحة، بسبب رغبة المدرب في عدم التحرك كثيراً قبل بدء منافسات المونديال الذي ينطلق 20 نوفمبر المقبل.

وأضافت: «اللاعبون الدوليون في الدوريات الأوروبية سيلتحقون بـ«التانغو» في 11 نوفمبر المقبل، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ببقاء اللاعبين مع أنديتهم حتى هذه الفترة».

وتابعت: «اتحاد الكرة الإماراتي اشترط أثناء توقيع عقد خوض المباراة الودية على مشاركة لاعب باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، في المباراة، وهو ما يضعه الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين ضمن اعتباراته».

وأشارت إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتواصل الاتحاد الأرجنتيني مع نظيره الإماراتي لبحث إمكانية نقل المباراة إلى الدوحة، خصوصاً في حال استقرار الجهاز الفني على نقل معسكر الإعداد للمونديال إلى قطر. يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض معسكراً في أبوظبي في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يلتقي «الأبيض» مع الأرجنتين يوم 16 وكازاخستان يوم 19 من الشهر نفسه، ضمن المرحلة الثانية من فترة إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة كأس الخليج «خليجي 25» المقررة في البصرة خلال يناير المقبل، وبطولة غرب آسيا في مارس 2023، ونهائيات كأس آسيا 2023. في المقابل، يقيم منتخب الأرجنتين معسكراً في أبوظبي قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، إذ أوقعت القرعة بطل مونديالي 1978 و1986 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية، والمكسيك، وبولندا.