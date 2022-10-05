الامارات | رود يشارك في «تنس مبادلة» للمرة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس عن مشاركة النرويجي كاسبر رود، اللاعب المصنف في المرتبة الثالثة عالمياً، للمرة الأولى في البطولة المقررة إقامتها في ديسمبر في أبوظبي.

وسينضم رود بذلك إلى اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة تُقام في منطقة الشرق الأوسط.

وسجّل رود الموسم الماضي أداءً مميزاً، حيث نجح في التأهل إلى نهائي بطولتي جراند سلام، وحصد ثلاثة ألقاب في بطولات الماسترز لرابطة محترفي التنس. وتأهل رود إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة التي فاز فيها رافاييل نادال في يونيو 2022، ليتأهل بعدها إلى المباراة النهائية في بطولة فلاشينج ميدوز، ضمن بطولات أميركا المفتوحة التي فاز فيها ألكاراز.