الامارات | منتخب الدراجات يخوض تحدي البطولة العربية بحثاً عن موسم تاريخي جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدخل المنتخب الوطني للدراجات، اليوم، منافسات البطولة العربية للدراجات التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، بطموح المنافسة على ميداليات البطولة واستمرار الإنجازات التي تحققت في الموسم الماضي الذي شهد تحقيق 77 ميدالية في المشاركات الخارجية، منها ميداليتان ذهبيتان ليوسف ميرزا على المستوى الآسيوي، إضافة إلى أول ميدالية للإمارات في فئة السيدات على المستوى الآسيوي أيضاً عن طريق صفية الصايغ، وأول ميدالية ذهبية للإمارات في بطولة التضامن الإسلامي بتركيا.

ويشارك في البطولة العربية المنتخب الوطني بـ14 لاعباً ولاعبة، وسط منافسة قوية من ثماني دول عربية هي: مصر، الإمارات، المغرب، الجزائر، السعودية، السودان، عمان، العراق.

ويشارك المنتخب اليوم في منافسات رجال وإناث مطاردة فرقية، ورجال وإناث سرعة فرقية، وإناث اسكراتش.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، أن الموسم الماضي يعتبر الأفضل في تاريخ المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية وأسهم في ارتفاع تصنيف الإمارات والتأهل الرسمي لبطولة العالم في أستراليا عن طريق محمد المطيوعي وصفية الصايغ، إضافة إلى احتلال يوسف ميرزا المركز الثامن عالمياً، وهو إنجاز تاريخي وتأهله إلى بطولة العالم للمضمار في فرنسا.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «مجلس إدارة الاتحاد منذ أن تولى مسؤولية اللعبة كان هدفه الأساسي هو تكوين قاعدة كبيرة من المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار، وبالفعل بدأنا الإعداد لذلك وكانت البداية من سباقات الشباب والناشئين، وضم فرق الهواة إلى البطولات المحلية مع الأندية، ما أسهم في الارتقاء بالسباقات المحلية وزاد من قوتها وبالتالي تأهيل اللاعبين بشكل مميز».

وأكد بوعصيبة أن المنتخب الوطني يهدف من المشاركة في البطولة العربية للمضمار بالقاهرة إلى تحقيق عدد من الميداليات بحكم المشاركات والخبرة المكتسبة من البطولات السابقة. وأشار إلى أن مجلس الإدارة يحرص دائماً على التواجد في البطولات والمشاركة فيها من أجل اكتساب الخبرات اللازمة وكانت النتيجة هي هذا الكم الهائل من الميداليات التاريخية.

وكان المنتخب قد احتل المركز الثالث العام الماضي في البطولة العربية بعد مصر والجزائر بعد مشاركة قوية حصد فيها 44 ميدالية. وحرص المنتخب الوطني على التدريب في مضمار القاهرة الدولي قبل انطلاق البطولة بتواجد عبدالله سويدان المدير الفني، ويوسف ميرزا قائد المنتخب الذي حرص على الحديث بشكل منفرد مع كل لاعب ولاعبة لم يسبق لهم المشاركة في البطولات العربية من أجل تجهيزهم نفسياً للمنافسة.