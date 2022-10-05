شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: أنا مش موظف علشان أروح التمرين وأمشى وبشكر إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود علاء لاعب الزمالك المعار للاتحاد السكندرى أنه اتخذ قرار الخروج من الزمالك منذ فترة رغبة فى العودة للمشاركة، مؤكدا أن علاقته بالزمالك على أكمل وجه.

وقال محمود علاء فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "أشكر إدارة الزمالك وأمير مرتضى على تلبية طلبى بالخروج إعارة، وكنت واخد القرار منذ فترة ولكن قرارى يجب أن يكون مرتبط برضا الزمالك وعدم الخروج بأى مشاكل".

وأضاف محمود علاء: "محتاج أخرج لكى ألعب وأكون فى الملعب وأنا لا أحب أن أكون موظفا، لذلك خرجت من أجل اللعب ليس إلا، وهذا هو التوقيت المثالى".

وتابع: "أنا مش موظف علشان أروح التمرين وأمشى، وأرفض الحديث عن عدم مشاكتى فى الزمالك مع فيريرا، ولم أفتعل مشكلة مع فيريرا سواء شاركت أم لا".

وأوضح محمود علاء: "رجعت من معسكر منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال، قعدت على الدكة ولم أشارك والناس اللى كانت بتلعب كانت ماشية كويس، ولو الوضع بالتقييم أنا راجع من المنتخب يعنى أعلى حاجة، فهل من الطبيعى أنى أقعد على الدكة".

وتابع: "قرأت المشهد فى الزمالك بأننى لن أشارك مع فيريرا مستقبلا، وفضلت الخروج إعارة، وكنت أمتلك عرضا فى الدورى الإماراتى ولكن لم أتواصل لاتفاق".

وأوضح: "راض تماما عن كل ما قدمته مع الزمالك الفترة الماضية، وشاركت فى 31 مباراة مع الزمالك الموسم الماضى فى الدورى وبطولة أفريقيا".

وأضاف: "سعيد بالانتقال لنادى بجماهيرية الاتحاد السكندرى للحصول على فرصة المشاركة، والاتحاد تمسك بوجودى وأنا سعيد بالانتقال لزعيم الثغر".