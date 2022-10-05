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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4-10-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، ظهور البنينى سامسون اكينولا مهاجم الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة.

المصري يقترب من حسم الصفقة الحادية عشر.. اعرف التفاصيل

يضع مسئولو النادي المصري الرتوش الأخيرة على الصفقة رقم 11 خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد دخول مفاوضات هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري مرحلة الجدية، في إطار خطة المصري لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق. باهر المحمدى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة انتظم الدولي باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى معسكر منتخب مصر الأخير. ظهر البنينى سامسون اكينولا مهاجم الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة، كما ظهر الجدية والحماس على اللاعبين استعدادًا لفلامبو. بيراميدز: جونيور أجايى لم يدخل حسباتنا لتدعيم الفريق.. ونمتلك نجوما فى مركزه كشف مصدر بنادى بيراميدز، حقيقة دخول النيجيرى جونيور أجايى ضمن قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وإن اسم اللاعب ارتبط كثيرًا ببيراميدز قبل أن ينتقل لصفوف سموحة. أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتزازه وفخره الشديد بالانتماء لمنظومة النادي، وسعيد بثقة مجلس الإدارة الذي قرر استمراره ضمن الجهاز الفني الجديد.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الإياب أمام فلامبو البوروندي في دور 32 لدوري أبطال أفريقيا.

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا قادما من كاركاس الفنزويلي، إلى نادي الزمالك منذ قليل، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بضرورة الإهتمام بتنفيذ أخر مرحلة من مراحل تأهيله للعودة للمباريات دون النظر لما يُثار حوله من شائعات وأنباء مختلفة حول إصابته.

عقد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم اجتماعا بمقر الاتحاد مع الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل الذي يتخلله مباراتي إيسواتيني في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أفريقيا التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024.