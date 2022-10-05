شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4-10-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها قرار لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة بتأييد قرار مجلس إدارة الاتحاد بشأن مشاركات الاندية المصرية في بطولات أفريقيا، وقررت اللجنة قبول تظلم نادي بيراميدز شكلا ورفضه من حيث الموضوع.

قررت لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة ، تأييد قرار مجلس ادارة الاتحاد بشأن مشاركات الاندية المصرية في بطولات افريقيا ، وقررت اللجنة قبول تظلم نادي بيراميدز شكلا ورفضه من حيث الموضوع .

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الإياب أمام فلامبو البوروندي في دور 32 لدوري أبطال أفريقيا.

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا قادما من كاركاس الفنزويلي، إلى نادي الزمالك منذ قليل، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بضرورة الإهتمام بتنفيذ أخر مرحلة من مراحل تأهيله للعودة للمباريات دون النظر لما يُثار حوله من شائعات وأنباء مختلفة حول إصابته.

عقد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم اجتماعا بمقر الاتحاد مع الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل الذي يتخلله مباراتي إيسواتيني في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أفريقيا التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024.