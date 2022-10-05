شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسيطر على تشكيل دورى أبطال أفريقيا فى العقد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر النادى الأهلى على تشكيل أفضل اللاعبين داخل القارة السمراء في العقد الأخير من 2010 إلى 2020، الذى أعلن عنه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

ونشر الاتحاد الأفريقي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تشكيل أفضل اللاعبين فى العقد الأخير، والذى تضمن 7 لاعبين من الأهلى.

وتضمن التشكيل 7 لاعبين من الأهلى وهم: كل من: علي معلول، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، ووليد سليمان، وحسام غالي، وحسام عاشور، بيرسى تاو".

وجاءت تشكيلة كاف المثالية في آخر 10 سنوات كالتالى:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

خط الدفاع: أحمد فتحي - وائل جمعة - ستوبيل سونزو - علي معلول.

خط الوسط: حسام غالي - حسام عاشور.

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان - بيرسي تاو - خاما بيليات.

خط الهجوم: سماتا.