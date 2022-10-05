شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقترب من حسم الصفقة الحادية عشر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي المصري الرتوش الأخيرة على الصفقة رقم 11 خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد دخول مفاوضات هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري مرحلة الجدية، في إطار خطة المصري لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريق.

وحسم النادى المصرى 10 صفقات، حتى الآن، حيث تعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.

من ناحية أخرى، أطاح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بـ 13 لاعباً من القائمة القديمة للفريق البورسعيدي، وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح، وأخيرا أحمد علاء.

وينتظر النادي المصري قيد القائمة الأولية للفريق خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى أزمة إيقاف القيد وسدد مستحقات الوداد المغربي الذي تنازل عن شكواه ضد النادي البورسعيدي، والتي كانت بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب المصري السابق.