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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 4-10-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، اقتراب مسئولى النادي الأهلي من حسم ملف رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق، الذي رحّب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق برحيله قبل بدء الموسم الجديد.

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أكد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتزازه وفخره الشديد بالانتماء لمنظومة النادي، وسعيد بثقة مجلس الإدارة الذي قرر استمراره ضمن الجهاز الفني الجديد.

أقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم ملف رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق الذي رحّب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق برحيله قبل بدء الموسم الجديد.

يحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بشكل منتظم على عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق من أجل توجيه العديد من النصائح والتعليمات الفنية لهم قبل بداية الموسم الجديد.

يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش ضمن التحضير لمباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتدرب الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل قبل السفر إلى تونس لخوض اللقاء المرتقب، ونلقى الضوء في السطور التالية على استعدادات المارد الأحمر للسفر لتونس..

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق مؤخراً، تحدث معه خلالها عن عدة أمور خاصة بالفريق ودوه كقائد وبأمور تتعلق بمستواه كأحد أهم العناصر بالفريق.

اقترب حسام حسن مهاجم الأهلي من قيادة هجوم الفريق في انطلاقة المارد الأحمر هذا الموسم بعدما ظهر بمستوى جيد خلال الفترة الماضية في التدريبات والمباريات الودية التى خاضها.

واصل الأهلي، تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

يضع مسئولو الأهلى فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة زياد طارق لاعب خط وسط الفريق الأحمر لصفوف سيراميكا لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على رغبة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بضرورة الإهتمام بتنفيذ أخر مرحلة من مراحل تأهيله للعودة للمباريات دون النظر لما يُثار حوله من شائعات وأنباء مختلفة حول إصابته.