شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الدولي باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى معسكر منتخب مصر الأخير.

وكان اللاعب قد خاض تدريبات تأهيلية بناءً علي توجيهات طبيب المنتخب علي خلفية تعرضه للإصابة بآلام فى العضلة الضامة.

وأشاد حسني عبد ربه مدير الكرة بالإسماعيلي فى وقت سابق، بإصرار اللاعب على العودة سريعا للملاعب ورغبته في التواجد ضمن صفوف الفريق قبل إنطلاق مسابقة الدوري العام مشيرًا إلى أن باهر المحمدي باق مع الدراويش، وأن ما يشاع حول رحيله أمر غير صحيح وغير وارد علي الإطلاق فى ظل حماس وإصرار اللاعب علي تعويض ما فاته من فترة الإعداد الحالية.

جدير بالذكر أن الفريق بدأ مساء اليوم مرحلته الثالثة والأخيرة خلال فترة الإعداد الحالية ضمن برنامجه التحضيري لمنافسات الموسم الجديد.