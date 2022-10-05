شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 4/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 4/ 10/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها الإعلان رسميًا عن التعاقد مع سامسون أكينولا، وتحديد يوم الجمعة 14 أكتوبر موعدًا لمباراة العودة أمام فلامبو.

رسميا.. الزمالك يعلن عن التعاقد مع سامسون أكينولا

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا قادما من كاركاس الفنزويلي، إلى نادي الزمالك منذ قليل، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

سامسون يظهر فى تدريب الزمالك وحماس وجدية قبل مواجهة فلامبو البوروندى.. صور

ظهر البنينى سامسون اكينولا مهاجم الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة، كما ظهر الجدية والحماس على اللاعبين استعدادًا لفلامبو.

الزمالك يحدد الجمعة 14 أكتوبر موعدًا لمباراة العودة أمام فلامبو

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الإياب أمام فلامبو البوروندي في دور 32 لدوري أبطال أفريقيا.

فيريرا يشرح للاعبى الزمالك خريطة الاستعداد لمواجهة بطل بوروندى

بدا البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، فى وضع خطة مواجهة فلامبو البوروندى فى ذهاب ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري، وعقد جلسة مع لاعبيه شرح خلالها الاستعدادات الايام المقبلة وحتى موعد المباراة .

تدريبات خاصة بالكرة لرباعى الزمالك شيكابالا وعبد الشافى وعاشور وجمعة

أدى رباعي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا" وإمام عاشور وعبدالله جمعة ومحمد عبد الشافي، فقرة تدريبات خاصة بالكرة على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي.

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شارك حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق ثلاثي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

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