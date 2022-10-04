شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكتسح فيكتوربا بلزن بخماسية نظيفة فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي بايرن ميونخ فى الفوز بخماسية نظيفة فى مباراة الفريق اليوم أمام فيكتوريا بلزن، ضمن مباريات الجولة الثالثة، للمجوعة الثالثة، بدوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفريق البافاري بهذا الفوز العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مواجهات، ليغرد منفردًا فى صدارة المجموعة، ويضع قدمًا بشكل كبير فى الدور القادم.

وأصبح نادي برشلونة والإنتر فى حاجة ماسة لحسم الثلاث نقاط خلال المباراة الجارية الآن، من أجل ضمان أحد الفريقين مقعدًا فى الدور القادم، لا سيما أن الفريقين سبق لهم الفوز فى مباراة والتعثر فى الآخري أمام البايرن، ليمتلك كل فريق من الثنائي فى جعبته ثلاث نقاط فقط.



أحداث الشوط الأول بمباراة البايرن وبلزن بالأبطال

وافتتح النجم الألماني ليروي ساني التسجيل مبكرًا للفريق البافاري عند الدقيقة السابعة من بداية زمن اللقاء، قبل أن يضيف الجناح الألماني الآخر سيرجي جانبري الهدف الثاني للفريق عند الدقيقة 13من زمن الشوط الأول، وواصل النجم السنغالي ساديو ماني صحوة الفريق البافاري، بعدما نجح فى تسجيل الهدف الثالث عنك الدقيقة 21 من زمن المبارة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الكبير الألماني بثلاثية نظيفة.



أحداث الشوط الثاني بمبارة البايرن وبلزن

ومع إنطلاقة الشوط الثاني، أكد النجم الألماني تألقه فى المباراة، بعدما سجل الهدف الخامس للفريق البافاري والثاني له بالمباراة، عند الدقيقة 50، فى حين اختتم تشوبو موتينغ خماسية الفريق الألماني عند الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بخماسية نظيفة للبايرن، ويؤمن موقعه فى صدارة المجموعة الثالثة.