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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حطم بايرن ميونخ الألماني الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد بين عامي 2012-2017 في أطول مسيرة دون هزيمة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقالت إحصاءات "سكواكا" إن النادي البافاري خاض 31 مباراة بين سبتمبر/أيلول 2017 والفترة الحالية فاز خلالها في 28 مباراة وتعادل في ثلاث.

وحقق بطل البوندسليغا رقما قياسيا جديدا في عدم الهزيمة في مباريات دور المجموعات في البطولة القارية الأبرز، وذلك بعد فوزه الساحق بخماسية نظيفة على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة للبطولة.

وبهذا الفوز نجح البايرن في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم ريال مدريد، وتحقيق أطول مسيرة دون هزيمة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ليروي ساني جناح مانشستر سيتي السابق الهدف الأول للنادي البافاري بتسديدة رائعة في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف سيرج غنابري النتيجة بعدها بست دقائق.

وانهار دفاع الضيوف تمامًا، وهو ما استغله أصحاب الأرض فأحرزوا الهدف الثالث عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 21 الوافد الجديد على ملعب أليانز آرينا.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط بايرن ميونخ على دفاعات فيكتوريا بلزن حيث أضاف ساني هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 50 وبعدها بتسع دقائق اختتم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ خماسية البايرن.

ورفع بايرن ميونخ بذلك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بينما استمر بلزن دون نقاط بعد أن تلقى خسارته الثالثة على التوالي، وذلك قبل قمة إنتر ميلان وبرشلونة في ميلانو في وقت لاحق.

وغاب عن تشكيلة بايرن لاعبيه الأساسيين يوشوا كيميش وتوماس مولر بعد إصابتهما بفيروس كوفيد-19 بينما غاب لوكاس هرنانديز وبونا سار للإصابة.

ويعاني النادي البافاري في البونسليغا، حيث يحتل حامل اللقب المركز الثالث برصيد 15 نقطة متساويا مع دورتموند صاحب المركز الرابع قبل قمة الفريقين الأسبوع المقبل.

بايرن ميونخ يحطم الرقم القياسي لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وشهدت هزيمة النادي البافاري 1-صفر أمام أوجسبورغ الشهر الماضي فشله لأول مرة في 87 مباراة في التسجيل في مباراة بالدوري وكانت هذه أيضا أول مرة للنادي في 20 عاما يخوض أربع مباريات بالدوري دون فوز.