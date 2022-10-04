شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى بطولة الجمهورية يشاركون فى تدريب الزمالك.. وفقرة تكتيكية تحت إشراف نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق ثلاثي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

يأتي ذلك عقب مشاركتهم بالأمس في الحصة التأهيلية والبدنية فقط بسبب مشاركتهم مع فريق 2001 ببطولة الجمهورية يوم الأحد الماضي أمام سموحة، وذلك خوفا من تعرضهم للارهاق.

وأدى لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خططية وفنية خاصة، قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، و تم التركيز على تنفيذ جمل تكتيكية خاصة بخطة اللعب، استعدادا للمباريات المقبلة، وذلك تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على الإشراف على هذه الفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.

وخاض الثلاثي الحصة التأهيلية بجانب الفقرات الفنية والخططية بشكل كامل، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري