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ننشر مباريات المجموعة الثانية و الثالثة للقسم الثانى

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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مباريات المجموعة الثانية و الثالثة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقة القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ إنطلاق دوري القسم الثاني يوم 13 أكتوبر من الشهر الجاري لمجموعاته الثلاث ، على أن ينتهي في 31 مايو بالنسبة للمجموعة الثالثة.

كما تحدد إنتهاء دوري المجموعة الأولى يوم 1 يونيو ، على أن تنتهي مباريات المجموعة الثانية يوم 2 يونيو .

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مباريات المجموعة الثالثة 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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