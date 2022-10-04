شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مباريات المجموعة الثانية و الثالثة للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقة القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ إنطلاق دوري القسم الثاني يوم 13 أكتوبر من الشهر الجاري لمجموعاته الثلاث ، على أن ينتهي في 31 مايو بالنسبة للمجموعة الثالثة.

كما تحدد إنتهاء دوري المجموعة الأولى يوم 1 يونيو ، على أن تنتهي مباريات المجموعة الثانية يوم 2 يونيو .

مباريات المجموعة الثالثة