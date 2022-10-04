شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينولا اللاعب البنينى الثانى فى تاريخ الزمالك من الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك، عن التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا قادما من كاركاس الفنزويلي، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

ويعد سامسون أكينولا مهاجم الزمالك الجديد، هو اللاعب الثانى فى تاريخ نادى الزمالك الذى يحمل الجنسية البنينية، حيث سبق أن لعب البنيني رزاق أوموتويوسي فى صفوف الزمالك من قبل فى عام 2011 /2012.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "تويتر" : "أسد بنيني ينضم إلى كتيبة فرسان الزمالك للموسم الجديد".

ولد أكينولا صاحب الـ22 عامًا فى مدينة لاجوس النيجيرية ويحمل الجنسية البنينية، وتبلغ قيمته التسويقية على موقع ترانسفير ماركت 500 ألف يورو.

بدأ أكينولا مسيرته فى ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي، وسجل اللاعب مع نادي دنايسكا السلوفاكي 5 أهداف فى 21 مباراة …