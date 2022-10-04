شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يشرح للاعبى الزمالك خريطة الاستعداد لمواجهة بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، فى وضع خطة مواجهة فلامبو البوروندى فى ذهاب ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري، وعقد جلسة مع لاعبيه شرح خلالها الاستعدادات الايام المقبلة وحتى موعد المباراة .

وقدم المدير الفني التحية للاعبين على المجهود المبذول خلال التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة، وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة.

وأكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا للاعبين على ثقته التامة في الجميع في تقديم المطلوب منهم بالشكل المثالي، وتحقيق الهدف ومواصلة الانتصارات.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لهم، خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين، واستمرت هذه الفقرة لمدة 15 دقيقة، تضمنت أداء تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الكرة، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة هذه الفقرة للوقوف على الحالة البدنية للاعبين استعدادا للمواجهة المقبلة أمام فلامبو البوروندي.