كاف يخطر الأهلي بإيقاف رامي ربيعة مباراتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد سعيد:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) النادي الأهلي بإيقاف مدافعه رامي ربيعة لمباراتين.

وأشار كاف، إلى أن إيقاف ربيعة يأتي بعدما دوّن الحكم الجنوب أفريقي لنهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا فيكتور جوميز قد طرد ربيعة وهو على دكة البدلاء.

وأوضح كاف، أن الحكم الجنوب أفريقي قد ذكر في تقريره بأن اللاعب طُرد بسبب اعتراضه على قرارات التحكيم مما دفع لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لإيقافه لمباراتين.

وهُزم الأهلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي حل فيها ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.