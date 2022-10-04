تقارير: مانشستر يونايتد وتشيلسي يتصارعان على إعادة هازارد لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب لاعب ريال مدريد، إيدين هازارد، من مغادرة الملكي الإسباني، والعودة من جديد للدوري الإنجليزي، بعد تجربة لم تكلل بالنجاح مع عملاق الليجا الإسبانية.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية، رغبة كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد أيضًا، في التعاقد مع حبيس دكة المدرب الإيطالي كارلو آنشيلوتي، حيث يسعى ناديه السابق، تشيلسي، أن يستعيد خدمات أحد أبرز نجومه، خلال الفترة المقبلة.

فيما يفكر يونايتد، في تدعيم الجبهة الهجومية اليسرى، خاصة في ظل الإصابات المتكررة لآنتوني مارسيال، إضافة إلى إمكانية رحيل ماركوس راشفورد، إلى باريس سان جيرمان، مع الأخذ في الاعتبار، أن كلا اللاعبان، يجيدا اللعب بشكل أفضل في مركز المهاجم الصريح.

وأصبح من الممكن أن يغادر الدولي البلجيكي صفوف ريال مدريد، خلال الشتاء المقبل، وذلك بحثًا منه عن المزيد من دقائق اللعب، بعد أن أصبح لاعبًا بديلًا، وخاصة في ظل تألق البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يشغل نفس مركزه كجناح أيسر.

وبحسب "فوتبول لندن" الإنجليزية، فمن المتوقع أن يوافق ريال مدريد على بيع هازارد بمقابل زهيد، يتراوح بين 12 إلى 15 مليون يورو، على الرغم من شراءه من تشيلسي مقابل ما يقرب من 120 مليون يورو قبل ثلاثة مواسم، قضى معظمهم حبيسًا لدكة البدلاء، بعد أن لاحقته إصابات متتالية منذ ارتداءه للقميص الأبيض.

ويمتلك صاحب الـ31 عامًا، عقدًا رفقة العملاق الإسباني، ينتهي في يونيو 2024.