صفقة الزمالك الجديدة تنتظم في التدريبات لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، انتظام المهاجم البينيني سامسون أكينيولا، عقب إعلان التعاقد معه بشكل رسمي .

وأعلن نادي الزمالك، عن ضم المهاجم البنيني سامسون أكينيولا رسمياً من فريق كاراكاس الفنزويلي، خلال سوق الانتقالات الجارية.

وعلم مراسل يلا كورة، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا واللاعبين حرصوا على الترحيب باللاعب الجديد، وتمنوا له التوفيق وتحقيق النجاحات والبطولات مع الزمالك الفترة المقبلة.

وشارك سامسون مع فريقه كاراكاس في 67 مباراة، سجل خلالها 28 هدفًا، وصنع 11.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .