المدير التنفيذي السابق لشركة الأهلي يكشف ما قدمه للنادي قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر عمرو شاهين المدير التنفيذي السابق لشركة الكرة بالأهلي، بيانًا عبر حسابه الشخصي على منصة "لينكد ان"، كشف خلاله ما قدمه خلال توليه هذا المنصب، ومتمنيًا التوفيق للنادي، ولمجلس إدارته، بقيادة محمود الخطيب.

ورحل شاهين عن منصبه بالأهلي، بعد الاستقرار على رحيل شركة الكرة بالكامل، والتي كان يرأسها رجل الأعمال الشهير ياسين منصور.

وتم تعيين سعد شلبي بدلًا من شاهين بمنصب المدير التنفيذي لشركة الأهلي، والتي يرأسها حاليًا المهندس عدلي القيعي.

وخلال البيان، استعرض عمرو شاهين بعض الإنجازات التي حققها مع الأهلي، على جميع الأصعدة، إداريًا وقانونيًا وتجاريًا

وفنيًا، وحتى على صعيد العلاقات الدولية.

وجاء في نص بيان المدير التفيذي السابق لشركة الكرة بالأهلي: "لقد أسسنا الركائز وزرعنا البذور لمستقبل مثمر لنادينا، قمنا بدراسة وتحليل وهيكلة وتطوير كل جانب في هذا الكيان لكرة القدم لتحويله إلى وحدة احترافية، لقد جئنا برؤية وضعتها قيادتنا وحققنا أهدافنا ضمن السلطة والمساحة التي كانت لدينا".

ثم شرح تفصيليًا، ما قدمه على جميع الأصعدة، قائلًا (مع الاختصار):

إداريًا:

وضعنا مخططًا كاملاً من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الموارد البشرية بالنادي.

قانونيًا:

تمت الاستعانة بأكثر المحاميين خبرة، ومن خلال الاستشارات القانونية التي قدموها لنا، وضعنا حجر الأساس القانوني لكرة القدم المصرية.

تجاريًا:

حولنا الخسائر إلى مكاسب، مع الاحتفاظ بمنهجنا الواضح في تحقيق جميع الألقاب، وقمنا بالترويج للأهلي كعلامة تجارية عالمية، لينال النادي حقه الفعلي كاملًا.

فنياً:

وضعنا خطة طويلة المدى للاستثمار في الشباب، لضمان مستقبل النادي، وأيضًا قمنا بتطوير الأكاديميات الخاصة بالأهلي، محليا وإقليميًا ودوليًا.

على صعيد العلاقات الدولية:

تم تكوين شبكة اتصالات قوية من شأنها أن تضع النادي بين أندية النخبة العالميين.

ثم اختتم شاهين بيانه قائلًا: "على الرغم من أننا لم تتح لنا الفرصة مطلقًا لتولي المسؤولية الكاملة رسميًا، إلا أننا أنجزنا مهمتنا، وسيتم تأمين مستقبل النادي".