محمود علاء يكشف أسباب الرحيل عن الزمالك.. العودة المنتظرة.. وفشل الانتقال للإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف محمود علاء مدافع نادي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري عن كواليس وأسباب رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الاتحاد السكندري عن استعارة محمود علاء مدافع الزمالك لمدة موسم واحد.

وقال علاء في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "في البداية يجب أن أشكر جمهور الزمالك على الفترة التي قضيتها معهم لأنهم لهم فضل كبير علي وإن شاء الله سأعود مرة آخرى وأشكر مرتضى منصور على وقوفه بجانبي".

وأضاف: "سعيد جدًا بالانتقال للاتحاد السكندري فهو نادٍ كبير ويمتلك جماهيرية كبيرة وهذا ما فكرت فيه بعد رحيلي عن الزمالك".

وأكمل: "عندما قررت الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة، أول شيء فكرت فيه هو الانتقال لنادٍ جماهيري وكان هذا سبب اختياري لنادي الاتحاد".

محمود علاء: سأعود للزمالك مرة آخرى

وتابع: "الخروج من الزمالك كان الاختيار الأفضل بالنسبة لي وإن شاء الله سأعود مرة آخرى بشكل أفضل".

وواصل: "أشكر محمد مصيلحي وأعرف جيدًا أنني تعبته كثيرا واستغرقت المفاوضات أسبوعا تقريبا وكنت أمتلك أكثر من عرض، وكل ما أتمناه حاليا هو أن أكون إضافة لنادي الاتحاد ونقدر نحقق شيء جيد للجماهير، وأعد محمد مصيلحي بأنني سأكون على قدر المسؤولية وسأبذل أقصى جهد مع الفريق".

واستكمل: "إجمالي الموسم الماضي لعبت 20 مباراة في الدوري المصري وشاركت في بطولة أفريقيا كلها وتعرضت للإصابة في معسكر المنتخب قبل الماضي وعند عودتي كان الزمالك يسير بشكل جيد".

وأشار: "فيريرا تحدث معي وأكد لي أنني سأعود للتشكيلة ولم أفتعل أي أزمة وكان أهم شيء هو إسعاد الجماهير سواء كنت موجود أو لا".

وأوضح: "في نهاية الموسم لم أشارك في 10 مباريات متتالية وظهرت صورة خاطئة للجماهير بأنني بعيد عن المشاركة طوال الموسم رغم أنني لعبت أكثر من 27 مباراة في الموسم الماضي".

وأضاف: "من الطبيعي أن يتسأل الجميع لماذا لا يلعب محمود علاء؟ لأننا في نادٍ كبير خاصة وأنني كان لدي دور مهم في فترات كثيرة وابتعادي عن التشكيلة زاد من الأقاويل والشائعات".

لا أزمات مع فيريرا

وأكد محمود علاء أنه لا يوجد أي أزمة بينه وبين فيريرا مدرب الزمالك، قائلًا: "ليس لدي أي مشكلة مع فيريرا ولكن رغبتي في اللعب وللحفاظ على فرص مشاركتي مع المنتخب كانت سببا وراء الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة، وشعرت بأن الموسم المقبل لن يكون لي دور مع الفريق".

وأردف: "رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك مثل طارق حامد وأشرف بنشرقي لم يؤثر على اتخاذ قراري بالرحيل وليس له علاقة وكل شخص يحسبها من وجهة نظره".

رفض العروض الخليجية

وتطرق علاء للحديث عن رفض العروض الخليجية في وقت سابق، قائلًا: "جمهور الزمالك وتمسكهم بي كانوا السبب وراء رفضي لبعض العروض الخليجية في فترات سابقة وفضلت التجديد للنادي عن الرحيل".

وكشف أيضا، قائلًا: "كان هناك عرضا من شباب الأهلي الإماراتي ولكن لم نتفق على بعض البنود وكان هذا سبب عدم إتمام الصفقة".

وشدد محمود علاء أن العلاقة رائعة ووطيدة بين الزمالك والاتحاد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أي شخص أن يتسبب في توتر العلاقة بين الناديين.

وأتم: "اعتذرت كثيرًا لجماهير الزمالك عن أخطائي ومستعد للاعتذار مرة آخرى عن أي واقعة تسببت في غضبهم مني"، متمنيًا أن يعود للزمالك مرة آخرى.