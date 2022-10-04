رسمياً.. الزمالك يعلن ضم سامسون أكينيولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي الزمالك، عن ضم المهاجم البنيني سامسون أكينيولا رسمياً من فريق كاراكاس الفنزويلي، خلال سوق الانتقالات الجارية.

وكان مصدر صرح لمصراوي، في وقت سابق أن سامسون قد اجتاز الكشف الطبي بنجاح أمس الأثنين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، فيديو ترويجي للمهاجم البنيني، وعلق عليه قائلاً: "أسد بنيني ينضم إلى كتيبة فرسان الزمالك للموسم الجديد".

واختتم حساب الزمالك الرسمي: "مرحباً بك في ١٠٠ عقبة، سامسون".

ولم يكشف الزمالك عن أي تفاصيل حول صفقة انضمام سامسون إلى القلعة البيضاء، إلا أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، كشف قيمة الصفقة في أحد المداخلات الهاتفية من قبل.

وقال أمير مرتضى في تصريحات سابقة: "تكلفة الصفقة 900 ألف دولار على دفعات حتى عام 2023 وراتبه 350 ألف دولار".

وشارك ساسون مع فريقه كاراكاس في 67 مباراة، سجل خلالها 28 هدفًا، وصنع 11.

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن عن 6 صفقات سابقة قبل الإعلان عن ضم سامسون وهم: عودة محمد صبحي من الإعارة، عمر جابر، مصطفى الزناري، زكريا الوردي، نبيل عماد دونجا، وإبراهيما نداي.