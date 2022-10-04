الامارات | الأسطورة يهاجم محمد صلاح.. ما تقوم به في ليفربول غير مقبول!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرار نجم نادي ليفربول محمد صلاح، منتقداً أداءه مع الفريق خصوصاً في المباراة الماضية التي تعادل فيها "الريدز" مع برايتون 3-3 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال شيرار في تصريحات لشيكة "بي بي سي": إن ما يقوم به المصري غير مقبول وأنه لا يقدم شيئا للفريق"، مضيفاً: "ضغط صلاح غير مقبول ويجب عليه المضي قدما بشكل أفضل".

وسلط شيرار الضوء خلال تحليله للمباراة على لقطتين كان صلاح فيهما بطيئا في الضغط على مدافع برايتون، آدم ويبستر، وهو ما شكل خطورة على مرمى ليفربول.

وأضاف شيرار: "صلاح لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، ولكن عندما يتم انتقاد صلاح، فأنت تعلم أن الأمور سيئة لليفربول".

وسجل محمد صلاح هدفين في سبع مباريات خاضها مع ليفربول في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، مقابل هدف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا وهي حصيلة ضعيفة جداً قياساً بما قدمه "الفرعون" من أرقام قياسية في المواسم الماضية.

يذكر أن ليفربول نزف 11 نقطة في تسع جولات من الدوري الإنجليزي فضلاً عن خسارته الكارثية من نابولي الايطالي 1-4 في دوري الأبطال وسط سلسلة من المفاجآت السلبية لجماهير الفريق.