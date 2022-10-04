شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دوري القسم الثاني 13 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقة القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ إنطلاق دوري القسم الثاني يوم 13 أكتوبر من الشهر الجاري لمجموعاته الثلاث ، على أن ينتهي في 31 مايو بالنسبة للمجموعة الثالثة.

كما تحدد إنتهاء دوري المجموعة الأولى يوم 1 يونيو ، على أن تنتهي مباريات المجموعة الثانية يوم 2 يونيو .

في سياق مغاير ، قررت لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة ، تأييد قرار مجلس ادارة الاتحاد بشأن مشاركات الاندية المصرية في بطولات افريقيا ، وقررت اللجنة قبول تظلم نادي بيراميدز شكلا ورفضه من حيث الموضوع .

وتقدم بيراميدز في وقت سابق بتظلم لاتحاد الكرة للمشاركة في دوري الأبطال بدلا من الكونفدرالية، كونه صاحب المركز الثانى فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز عن الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره هلال الساحل السوداني في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة مباراتي الذهاب والإياب بين بيراميدز وهلال الساحل في القاهرة، بعد موافقة النادي السوداني على خوض الذهاب في القاهرة.

وتقام مواجهة الذهاب في السادسة من مساء يوم السبت 8 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بينما تقام مواجهة الإياب على ذات الملعب يوم 15 من نفس الشهر.