شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يعلن عن التعاقد مع سامسون أكينولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا قادما من كاركاس الفنزويلي، إلى نادي الزمالك منذ قليل، استعدادا للموسم الكروى الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "تويتر" : "أسد بنيني ينضم إلى كتيبة فرسان الزمالك للموسم الجديد".

وخضع البنيني سامسون أكينولا للكشف الطبي خلال تواجده في الإمارات تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، والذي اجتازه اللاعب بنجاح.

وكان البعض تداول صور سامسون بقميص الزمالك، وظهر اللاعب مرتديًا الزي الرسمي لأبناء ميت عقبة خلال خضوعه لجلسة التصوير التي تسبق الإعلان الرسمي عن الصفقة.

سامسون أكينولا

أكينولا صاحب الـ22 عامًا ولد فى مدينة لاجوس النيجيرية ويحمل الجنسية البنينية، وتبلغ قيمته التسويقية على موقع ترانسفير ماركت 500 ألف يورو.

بدأ أكينولا مسيرته فى ليون 36 النيجيري، ثم لعب معارًا لـ دنايسكا السلوفاكي، وسجل اللاعب مع نادي دنايسكا السلوفاكي 5 أهداف فى 21 مباراة خاضها مع الفريق.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، لمواصلة الانتصارات والتتويج بالبطولات في الموسم الجدي