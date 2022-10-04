شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. توتو صاحب أول سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ اللاعب محمد عطية الشهير بـ"توتو" لاعب الأهلى السابق، بلقب مميز في تاريخ الدورى المصرى فهو أول لاعب مصري يسجل سوبر هاتريك "4 أهداف" في مباراة واحدة وتحديدا في شباك الأوليمبى السكندرى في الأسبوع الأول من عمر الدورى موسم 1949 _ 1950.

ولد اللاعب محمد عطية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1926،وبدأ اللاعب مشواره مع كرة القدم في ناشئي طنطا عام 1944، وبعد انتقاله الى الأهلي في 1947، لعب "توتو" في أفضل وأعظم أجيال النادي الأهلي على مر التاريخ وهو جيل الخمسينيات الذهبي الذي ضم صالح سليم وطارق سليم وسيد صالح وأحمد مكاوي وعبد الجليل وسليمان فارس ورضا عبد الحميد وعادل هيكل ورفعت الفناجيلي وغيرهم .

أولى مشاركاته الرسمية مع النادي الأهلي كانت موسم 1949/1950، وسجل توتو لفريقه 11 هدفاً، أصبح بها هداف الأهلي في اول موسم له مع الفريق الأحمر.

وسجل محمد عطية توتو، 91 هدفاً مع الأهلي، وحقق في مسيرته كلاعب مع النادي الأهلي 14 بطولة، جاءت كالاتي:

الدوري المصري (8 مرات)

بطولة كأس مصر (6 مرات)