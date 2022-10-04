شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الهداف الغينى حاجى بارى بعد انضمامه لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي كولورادو سبرينجس الأمريكي، عبر موقعه الرسمي عن انتقال مهاجمه الغيني حاجي باري إلى فريق فيوتشر بداية من الموسم المقبل، وذلك في إطار خطة فيوتشر لدعم صفوفه.

ويستعرض ”الخليج 365”، 10 معلومات عن الهداف الغيني في السطور التالية:

ـ السن: 29 سنة

ـ المركز: مهاجم

ـ القيمة التسويقية: 6 مليون و780 ألف جنيه

ـ لعب لـ 7 أندية: كولورادو سبرينجز ـ سبورتنج كانساس ـ أورلاندو سيتي ـ أوتاوا فيوري ـ نورث كارولينا إف سي ـ أورلاندو سيتي ـ إيروني كريات.

ـ سجل: 16 هدفاً في الموسم الماضي

ـ إجمالي مشاركاته: 187 مباراة

ـ سجل: 84 هدفاً

ـ صنع: 12 هدفاً

ـ شارك مع غينيا في: مباراتين

ـ حصد هداف بطولة الدوري الأمريكي في موسم 2020/2021 برصيد 25 هدفاً

و أكد النادي في بيانه، أن قيمة الصفقة الرسمية لن يتم الإفصاح عنها، وذلك طبقا لقوانين الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ولكنها الصفقة الأعلى تاريخيا.