شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشرح واجبات لاعبى الأهلى فى جلسات خاصة قبل المواجهة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بشكل منتظم على عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق من أجل توجيه العديد من النصائح والتعليمات الفنية لهم قبل بداية الموسم الجديد.

ويُركّز المدرب السويسري الفترة الحالية على تكثيف جلساته الخاصة مع كل لاعب من أجل شرح واجباته والمهام الموكّلة له في الملعب بعدما بدأ المدير الفني يتعرف أكثر على قدرات وإمكانيات لاعبيه.

ويعقد المدير الفني جلسات عامة مع الفريق ومحاضرات فيديو بجانب جلسات خاصة مع كل لاعب من أجل الحديث في الأمور الفنية سواء على صعيد التعليمات أو الإستماع لوجهة نظر أي لاعب في أية أمور فنية.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراة الثالثة أمام الطلائع.

ويستعد الأهلي لإنطلاقة الموسم الجديد محلياً وأفريقياً بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.