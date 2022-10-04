شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يمثلون منتخب المصارعة فى بطولة العالم بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الجهاز الفنى لمنتخب المصارعة قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى منافسات بطولة العالم التي تقام بأسبانيا فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى.

القائمة تضم كل من أحمد فؤاد بغدودة، عماد أشرف أبو العطا ، سامى السيد سمرة ، يوسف محمد عيسى، ندى مدنى عاشور .

ويرافق المنتخب فى منافسات بطولة العالم، كمال عبده مدرب المصارعة الرومانية، وعلى أبو طالب مدرب المصارعة الحرة، ووصال قرطام مدرب المصارعة النسائية.

واحتل هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة المركز الثامن عالميا فى التصنيف الدولى، بعد مشاركته فى بطولة العالم التى أقيمت سبتمبر الماضى.

وتقدم هيثم 8 مراكز فى التصنيف، حيث كان فى المركز السادس عشر، ليقفز 8 مراكز ويحتل المركز الثامن.

وتصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة، التصنيف العالمي للعبة، وفقا للتصنيف الذى اعلنه الإتحاد الدولى للمصارعة.