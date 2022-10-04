7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كولر يستبعد بيرسي تاو من رحلة تونس لمواجهة اتحاد المنستيرى ، طلائع الجيش ينهى إجراءات استعادة عماد السيد من الجونة .

كولر يستبعد بيرسي تاو من رحلة تونس لمواجهة اتحاد المنستيرى

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على استبعاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر من رحلة السفر إلى تونس الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يوقع عقد خوض مباراتى فلامبو البوروندى فى دورى ابطال افريقيا بمصر

نجح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فى الاتفاق مع سفير بوروندى فى مصر، على خوض مباراتي فلامبو البوروندى فى مصر فى إطار مباريات دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

طلائع الجيش ينهى إجراءات استعادة عماد السيد من الجونة

أنهى نادى طلائع الجيش إجراءات استعادة عماد السيد حارس مرمى الفريق السابق من الجونة، وذلك لتدعيم حراسة مرمى الطلائع بالموسم الجديد، لاسيما بعد رحيل محمد بسام لصفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكذلك إعارة محمد شعبان لصفوف حرس الحدود لمدة موسماً.

منتخب الطاولة يصعد لدور الـ16 ببطولة العالم لأول مرة فى تاريخه

تغلب منتخب تنس الطاولة رجال على نظيره التشيكى بنتيجة 3/1 فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالصين، ليتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم.

تأهل المصرى مروان الشوربجى، لاعب هليوبوليس، إلى المباراة النهائية ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ينتظم محمد فخري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الثلاثاء، بعد تعافيه من الاصابة بجزع فى الكاحل، والتى تعرض لها أثناء مشاركته فى ودية طلائع الجيش.