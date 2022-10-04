شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق البطولة العربية ..مصر تستحوذ على 11 لقبا عربيا فى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات البطولة العربية لأندية كرة السلة رجال والتي تقام بالكويت غدا الأربعاء وتستمر المنافسات حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .

ويشارك فى البطولة العربية من مصر ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يشارك بالبطولة 13 فريقا هى البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى، الأهلى والاتحاد السكندرى، والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك.

وحققت الفرق المصرية 11 لقب من أصل 33 نسخة تم إقامتها منذ اطلاق منافسات البطولة العربية، عن طريق أندية الاتحاد والجزيرة والأهلى .

فى المقابل حققت فرق لبنان 8 ألقاب عن طريق أندية الرياضى اللبنانى، والحكمة ، وهومنتن.

ويستحوذ فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة على نصيب الأسد من الألقاب العربية، حيث توج باللقب 7 مرات من قبل، بينما حقق الجزيرة اللقب 3 مرات ، والأهلى حقق اللقب مرة واحدة.