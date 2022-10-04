شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف جنيه قيمة جوائز بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة محمد مصطفى إقامة بطولة الجائزة الكبرى المصرية لأول مرة حيث تقرر انطلاق البطولة يوم 14 أكتوبر الجارى.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة الجائزة الكبرى المصرية 80 ألف جنيه، وتقام المنافسات فى 4 موازين للرجال ومثلهم للسيدات.

ومن المقرر ان يحصل صاحب المركز الأول على 5 آلاف جنيها والمركز الثاني 3 آلاف جنيها والثالث ألفين فقط.

ويشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة لبنان الدولية G2 التى تقام فى الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الحالى استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها فى المكسيك نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم من خلال بطولة لبنان اختيار أفضل العناصر التى ستشارك فى بطولة العالم، ووفقا للبرنامج الذى تم وضعه من جانب محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الأول.